Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após derrota por 3-2 frente ao Sp. Braga:

«Acreditei que era possível chegar ao empate, mas precisava de mais tempo. Começámos bem nos primeiros dez minutos, mas a primeira vez que o Braga vai à nossa baliza cria perigo, ganha o canto e depois sofremos. Acaba por ser uma grande contrariedade contra uma equipa como o Braga porque se já estava num momento de confiança, tem ainda mais capacidade de se soltar.

Tentamos pressionar alto, mas não tivemos critério com bola e não tivemos paciência para desmontar o Braga a defender. O Braga como tem bons jogadores na frente acabou por fazer o segundo.

Ao intervalo mostramos à equipa que era possível criar perigo contra o Braga. Se fizéssemos o 2-1 o jogo ia ficar aberto até ao fim, mas foi o Braga a fazer o terceiro e quase sentencia a partida.

Aí, colocamos o Vítor [Gomes] equilibramo-nos e conseguimos fazer o que não conseguimos fazer todo o jogo, marcar golo. A seguir fizemos o 3-2 e no fim obrigamos ao Braga a queimar tempo, o que é normal. Obrigamos o Braga a defender até ao fim e aí acreditei que se houvesse mais tempo conseguíamos chegar ao 3-3.

[o que pretendeu com as substituições ao intervalo?] Tentámos dar ao jogo aquilo que o jogo pede. O Paulo Vítor pela esquerda dava mais verticalidade ao ataque e o João Ferreira é um jogador com maior pendor atacante. Se o golo surge mais cedo, íamos ter jogo até ao fim. Quem faz 17 remates contra o Braga e divide a posse de bola, tem de estar orgulhoso. Aprendemos com isso e jogamos contra uma grande equipa.

[quando é que Samaris pode jogar?] O Samaris chegou há 11 dias e não fez pré-temporada. Por isso, precisa de estar bem fisicamente senão entra e magoa-se. Temos de ter os jogadores bem fisicamente, bem mentalmente, para conseguirem dar boas respostas. Temos de juntar todos ao mesmo nível e, se já tínhamos qualidade, juntamos estes jogadores e ganhámos ainda mais.»