Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, disse no final da partida que a equipa tem de fazer mais e melhor. O treinador bracarense referiu que a equipa tem de ser mais consistente e que marcar dois golos fora de casa deveriam ser suficientes para vencer o encontro.

Que análise faz a este empate?

É sempre melhor empatar do que perder, mas não vamos contentes com um ponto porque na primeira equilibramos o jogo e fizemos o suficiente na segunda parte para ganhar o jogo, mas o empate chegou tarde. Ficávamos com a sensação de que teremos de fazer mais e melhor.

Constantes paragens dificultaram o que o Sp. Braga tinha preparado?

Não me vou desculpar com isso. Temos de ser melhores. Há circunstâncias que temos de melhorar.

O que significa quando diz que é preciso fazer mais e o como comenta as palavras de Moutinho?

Falamos no balneário depois de terminar o jogo e nas semanas anteriores. Contra o AVS, tivemos dois erros de coisas que trabalhámos e que nos privaram de vencer em casa, apesar do bom jogo. Com Tondela e Alverca concedemos golos ao adversário que não devemos e falámos sore isso. Temos de ser mais focados, mais consistentes desde o início e, no último terço, marcar. Marcar dois golos fora de cada devia ser suficiente para vencer, mas não foi assim e temos de trabalhar. Fazer uma melhor primeira parte, conceder menos oportunidades e dar a nossa melhor versão desde o início do jogo.