Depois de ter transferido Abel Ruiz para o Girona , apesar da contratação de Amine El Ouazzani, o Sporting de Braga continua de olhos postos em reforçar o ataque. Segundo a imprensa espanhola, os arsenalistas querem contratar Roberto Fernández, do Málaga, que já dá o jogador como perdido.

«Sabem o que o Roberto representa para o Málaga. Gostaríamos de contar com ele muitos anos, mas é verdade que ontem contactámos os representantes do jogador e eles disseram que ele quer sair. Não vão aceitar nenhuma proposta de renovação e deixaram isso bem claro», disse o direto desportivo do emblema andaluz, à margem da cerimónia de renovação do treinador Sergio Pellicer.

«Não temos nenhuma proposta oficial do Sp. Braga. Sabemos que é uma das equipas que tem interesse e os agentes do jogador disseram que é o momento de sair, nem sequer conseguimos fazer alguma proposta de renovação, porque eles não vão negociar com o Málaga. A partir daí, para conversar com o Braga, existe uma administração judicial e teremos de ver se é mesmo o Sp. Braga ou outro clube. Se for o Sp. Braga, dada a situação de que o jogador tem apenas mais um ano de contrato, teremos de abrir a porta e temos de nos abrir também a outras situações», acrescentou.

O dirigente apontou ainda que os valores noticiados pela imprensa espanhola são baixos, no entender do clube. O Sp. Braga estaria disposto a desembolsar 1,5 milhões de euros, mais objetivos, podendo chegar-se aos três milhões.

«A circunstância do Roberto é que seu contrato acaba no próximo ano. Não quisemos vender o Roberto no verão passado nem no inverno. Sabíamos que ele ia crescer e ia dar-nos rendimento. É o jogador mais valioso [do plantel], mas é um jogador que fica livre a 1 de janeiro de 2025. Nós não queremos vender ninguém da nossa formação, mas os seus representantes dizem-nos que ele quer sair do Málaga. A quantia que se fala é pouca», concluiu.

Roberto Fernández, de 22 anos, apontou 20 golos em 39 jogos na última época pelo Málaga, que garantiu a subida à segunda divisão espanhola.