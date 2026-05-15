Oficializado como reforço do Sporting, Rodrigo Zalazar esteve esta sexta-feira na Cidade Desportiva do Sp. Braga para se despedir dos colegas.

O internacional uruguaio recebeu abraços calorosos dos jogadores bracarenses, antes de fazer um discurso de agradecimento.

«Quero agradecer a todos, ao staff também, por esta época maravilhosa, que para mim foi a melhor desde que comecei a ser profissional, e a todos vocês que se converteram em família. Cada um de vocês está no meu coração, quero que saibam que sempre que precisarem de mim, podem contar comigo. Estou orgulhoso de ter convivido e aprendido com todos vocês, aos mais velhos também, que me ensinaram muito. Agradeço muito a todos. Obrigado por estes três anos que foram inesquecíveis», disse Zalazar, que depois não conseguiu evitar o túnel da praxe.

Recorde-se que Zalazar assinou até 2031 pelo Sporting e vai mudar-se para Alvalade a troco de 30 milhões de euros.