No dia em que assinou contrato profissional com o Sp. Braga, Roger Fernandes lembrou os tempos complicados pelos quais passou quando começou a treinar no emblema minhoto.

«Estive dois anos sem jogar, não tinha dinheiro para comprar roupa ou comida. O Sp. Braga sempre teve de me ajudar, davam-me de comer e vestir e por isso nunca pensei em desistir», disse o jovem jogador aos órgãos do clube.

«Foi um dos momentos mais difíceis para mim. Treinava de terça a sexta-feira, no [treino] de sexta quase nunca treinava porque o mister tinha de dar oportunidade aos que iam jogar, mas desistir nunca me passou pela cabeça, deu-me mais força e vontade de treinar. Ia para cada treino como se fosse o último, com alegria e um sorriso na cara. Dava o meu máximo, porque sabia que se um dia tivesse documentos para jogar ia estar pronto», concluiu.

O jogador luso-guineense assumiu ainda que «é um orgulho» formalizar o vínculo com os arsenalistas. Roger completou 16 anos recentemente, isto depois de se ter o mais jovem de sempre a jogar na Liga e o jogador mais novo a marcar ao serviço do Sp. Braga.