Rony Lopes, jogador do Sp. Braga, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Backa Topola na Sérvia por 4-1:

«Entrámos muito bem no jogo e resolvemos praticamente em 20 minutos. A derrota do último jogo foi difícil mas mostrámos que esta equipa sabe reagir.

Sinto-me feliz por poder estrear-me hoje. Pode ser sempre melhor, claro, mas já não jogava há algum tempo e estou muito feliz.»

[Com que expectativas chega ao Sp. Braga e à Liga?]

«Vim para ajudar a equipa. É a minha primeira aventura na Liga portuguesa, vim para trazer um pouco da minha experiência, ajudar o máximo que puder e dar o melhor de mim mesmo.

[Expectativas para o play-off?]

«Em primeiro lugar, ganhámos esta noite, passámos ao play-off mas vamos concentrar-nos no próximo jogo com o Chaves e logo pensamos no play-off.»