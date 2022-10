A FIGURA: Gustaf Nilsson

Entrou em campo aos 82 minutos e teve tempo para ser a figura do encontro ao bisar. Estreou-se a marcar com a camisola do clube belga, apontando logo dois golos que valeram o triunfo quando a sua equipa, a quatro minutos dos noventa, estava em desvantagem. Em sete minutos abanou duas vezes com as redes e deu a liderança do grupo ao Saint Gilloise.

O MOMENTO: o segundo golo do Saint Gilloise (90+3’)

Cruzamento da direita, o avançado Boniface cabeceia na área e depois de muita confusão na área a bola chega a Nilsson. O camisola 29 do emblema belga enquadra-se e remata para o fundo da baliza, vendo ainda Fabiano desviar a bola Matheus. O lance definiu o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Amani

O aspeto franzino esconde um jogador todo o terreno que manteve o mesmo ritmo – alto – todo o jogo. O jogador de 24 anos da Costa do Marfim percorreu o campo todo com enorme capacidade, quer a nível defensivo quer a nível ofensivo.

Vitinha

Constrói o golo do Sp. Braga com base nos seus atributos: muita crença e vontade. Deixou a concorrência para trás pela direita, servindo depois Abel Ruiz com as medidas certas num bom lance em equipa.

Nieuwkoop

Um lateral com forte propensão ofensiva, o jogador dos países baixos apareceu por diversas vezes na área a criar perigo. Chegou mesmo a marcar, mas em posição irregular. Viu Tormena negar-lhe o golo já na segunda parte.

Fabiano

Praticamente intransponível no corredor direito do Sp. Braga, o lateral direito deu profundidade atacante à equipa de Artur Jorge. Ao lançar Vitinha cria o desequilíbrio que dá origem ao golo arsenalista no arranque da segunda parte.