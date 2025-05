Carlos Carvalhal sofreu uma luxação no ombro direito durante o encontro entre o Sp. Braga e o Santa Clara. O insólito aconteceu já perto do final da partida (84').

Numa disputa de bola junto ao banco de suplentes bracarense entre Niakaté e Matheus Pereira, o jogador do Santa Clara acaba por ser derrubado, acabando por abalroar o treinador arsenalista que se encontrava junto à linha. De imetiato, o treinador mostrou ter queixas no ombro,

No final do desafio, Carvalhal foi encaminhado para o hospital de Braga por suspeita de luxação no ombro direito, acabando por falhar a conferência de imprensa. Após o lance, o técnico foi de imediato visto pelo médico da equipa que, por precaução, encaminhou-o para a unidade hospitar local.