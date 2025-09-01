O Sporting de Braga teve a contratação de Gabriel Silva muito bem encaminhada, mas o negócio caiu nas últimas horas, sabe o Maisfutebol.

Apesar de terem praticamente tudo acertado com o Santa Clara, os minhotos não conseguiram chegar a acordo com o extremo brasileiro, que vai, assim, continuar nos Açores.

Gabriel Silva é um amor antigo na Pedreira. Os bracarenses sondaram a contratação do jogador de 23 anos nos últimos meses, mas esbarraram nas exigências do Santa Clara, que apontaram sempre para a fasquia dos dez milhões. No entanto, o negócio neste verão seria feito por um valor mais baixo.

Formado no Palmeiras, Gabriel Silva estreou-se pela equipa principal do Verdão em 2020. Há três anos, foi contratado pelo Santa Clara e assumiu-se como uma das principais figuras do plantel. Esta temporada, o extremo soma três golos e uma assistência em nove jogos.