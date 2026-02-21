A menos de uma hora do arranque do dérbi do Minho da 23.ª jornada da Liga, o Sp. Braga lamentou que o Comando Distrital de Braga da Polícia de Segurança Pública tenha impedido «a exibição de uma tela de promoção ao clube e à cidade». Em comunicado, os “Guerreiros” lembrou que outras entidades como a Liga Portugal e a Cruz Vermelha deram parecer positivo para a dinâmica na bancada nascente.

«A prepotência da decisão só tem paralelo com a ignorância que a suporta, já que é manifestamente evidente que a tela em causa expressava somente o vínculo que o SC Braga tem com a cidade que lhe dá nome, sublinhando o orgulho pela sua história. (…) A PSP ofendeu o clube e os seus sócios e adeptos, muitos deles voluntários há largas semanas, tendo dedicado horas e horas de trabalho para um momento de promoção do espetáculo e de um dos jogos mais importantes do nosso futebol.»

«Mais do que isso, a PSP criou condições inflamáveis para o entorno da partida, numa postura de absoluta irresponsabilidade e que transformou um momento de incentivo num caldo inflamável com proporções imprevisíveis e incontroláveis. O SC Braga dará conhecimento deste caso a todas as entidades que entenda relevantes e solicitará reuniões de emergência», lê-se em comunicado.

O Sp. Braga recebe o Vitória de Guimarães às 20h30 deste sábado.