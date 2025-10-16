O Sp. Braga registou prejuízo de 3,6 milhões de euros em 2024/25 por efeito da participação do clube na SAD. De acordo com a informação divulgada pelos minhotos, este resultado negativo, que sucede ao resultado líquido positivo de 5,5 milhões em 2023/24, resulta do efeito do resultado negativo da SAD no mesmo período de 10,9 milhões.

Na última época, o Sp. Braga (clube) apresentou um resultado individual líquido positivo de 405 mil euros e um EBITDA (sigla em inglês de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 1 milhão.

«Porém, por efeito da participação que o clube tem na SAD (37 por cento) e por aplicação do método de equivalência patrimonial, o resultado transforma-se em negativo, num valor cifrado em 3.652,358 euros», detalham os bracarenses.

O passivo aumentou ligeiramente de 20,5 para 20,6 milhões. Em simultâneo, o ativo baixou de 43,5 para 40 milhões, com fundos patrimoniais positivos de 19,3 milhões, «garantindo uma autonomia financeira superior a 48 por cento».

O relatório e contas vai ser submetido a aprovação dos sócios em assembleia geral a 25 de outubro (10h), no pavilhão multiusos do clube.