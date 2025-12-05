Carlos Vicens considera que Ricardo Horta tem «nível» para estar entre os eleitos de Roberto Martinez para a fase final do Campeonato do Mundo do próximo ano, apesar do capitão dos minhotos não ter integrado as últimas convocatórias do selecionador.

Ricardo Horta tem estado em destaque nos últimos jogos do Sp. Braga, com golos decisivos e várias assistências, performance que pode alimentar a sua ambição de repetir a presença num Campeonato do Mundo, depois de já ter estado no Qatar 2022.

Carlos Vicens está convencido que sim e abordou o tema no decorrer da conferência de imprensa de antevisão da visita do Sp. Braga a Famalicão, marcada para este sábado.

«Pode ser, porque não? Estamos a trabalhar para que o seu rendimento para ajudar a equipa seja o mais alto possível. Está bem sincronizado com os seus companheiros, dá tudo em campo e o processo de trabalho diário e coletivo também o está a ajudar», começou por referir o treinador.

Apesar de assumir que «Portugal é uma potência mundial» e que «há uma concorrência muito forte para fazer parte dessa seleção nacional», Vicens não tem dúvidas. «Ricardo Horta tem nível para jogar um Mundial», reforçou.

«[Com este rendimento] está a pôr as coisas difíceis para o selecionador não o levar», acrescentou ainda.