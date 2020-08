O lateral português Sequeira, do Sporting de Braga, elogiou nesta segunda-feira o trabalho que está a ser implementado por Carlos Carvalhal nas primeiras semanas de trabalho como o grupo.

«É um treinador que gosta de um futebol atacante, atrativo e com posse de bola. São essas as ideias que o treinador nos passa. Claro que, para os jogadores, dá muito mais prazer um treinador com essa filosofia, porque tira partido das qualidades dos jogadores», aponta.

Notando que a pré-época «está a ser positiva», que é uma «fase que exige muito fisicamente que serve para interiorizar as ideias do novo treinador», Sequeira lembrou que «toda a gente conhece as ideias» de Carvalhal.

Já sobre os reforços, Sequeira considera que «são jogadores com muita qualidade.»

«Nem preciso de falar de nomes porque toda a gente sabe que são jogadores experientes. O nosso papel aqui é integrá-los o mais rápido possível para que eles possam tirar partido das suas qualidades e ajudar o grupo», referiu.