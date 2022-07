O futebolista do Sporting de Braga, Nuno Sequeira, sublinhou esta quinta-feira a felicidade pela recuperação da grave lesão sofrida no joelho esquerdo em novembro de 2021, lançando os dados para uma época 2022/23 em que o clube minhoto quer «fazer melhor» do que na temporada anterior.

«Foi uma longa paragem, sabemos que os treinos não são iguais aos jogos, são muito mais competitivos. Foi um momento de muita felicidade, porque é o que mais gosto de fazer, voltar a competir, senti-me muito bem, agora é continuar a trabalhar para me sentir cada vez melhor», disse, em declarações aos canais do clube, na sequência da atuação no primeiro jogo particular do Sp. Braga na pré-época, na quarta-feira, ante a UD Oliveirense (vitória por 6-2).

O jogador de 31 anos, a partir para a sexta temporada ao serviço dos bracarenses, sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo no jogo com o Benfica, no início de novembro de 2021, na 11.ª jornada da I Liga (derrota por 6-1), não tendo mais jogado em 2021/22.

Para 2022/23, Sequeira disse querer fazer «um ano sempre melhor», sobretudo depois do «ano difícil», marcado pela grave lesão que o afastou cerca de oito meses. «A nível coletivo é também conseguirmos fazer melhor do que no ano passado, lutar por cada jogo por ganhar e conseguir estar nas decisões das taças [ndr: de Portugal e da Liga], é essa a ambição deste clube, ganhar», disse.

Sobre o novo treinador, Artur Jorge, frisou trazer «ideias novas» às quais os jogadores querem adaptar-se «o mais rapidamente possível».