Sequeira, lateral esquerdo do Sp. Braga, foi submetido hoje a uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo (artroscopia) e vai falhar a final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto.

Segundo informou o clube minhoto, o lateral português de 32 anos terá pela frente um tempo estimado de paragem nunca inferior a quatro semanas.

De acordo com o técnico Artur Jorge, o jogador tinha-se sentido «indisposto no aquecimento» no jogo da penúltima jornada da Liga e por isso «ficou de fora» frente ao Boavista, não tendo sido entretanto opção para a receção ao Paços de Ferreira, no passado sábado, na despedida da Liga da equipa arsenalista.