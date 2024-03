O Sp. Braga informou que Serdar Saatci e Borja foram dispensados das respetivas seleções, devido a lesões.

Serdar não vai aos sub-21 da Turquia depois de ter sofrido um traumatismo crânio-facial no decorrer do encontro com o Gil Vicente, ele que teve inclusivamente de ir ao hospital – teve depois alta médica.

Já Borga está a contas com uma lesão no gémeo direito e por isso foi dispensado da seleção da Colômbia.