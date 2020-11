O treinador do Farense, Sérgio Vieira, anunciou uma equipa «ambiciosa» no duelo com o Sp. Braga, deste domingo. O técnico ainda fez uma pequena análise do sucedido aos algarvios até aqui.

«A nossa ambição vai ser superar todas as qualidades que o adversário tem, para sermos mais fortes do que eles nos diferentes momentos do jogo. Só a ambição e a determinação é que permitirão conduzir ao objetivo que é a vitória», disse Sérgio Vieira, na antevisão e citado pela Lusa.

O treinador da formação do Algarve acrescentou que «devido ao valor individual do plantel como um todo, devido ao valor do seu treinador, do seu processo de trabalho e das ideias de jogo, o Sp. Braga é uma das equipas que melhor futebol pratica e tem, há anos, um projeto ambicioso para conquistar títulos».

O Farense venceu, por fim, na Liga, quando na última jornada bateu o Boavista, por 3-1.

«A vitória trouxe um clima diferente, de mais confiança, de acreditar em tudo o que vínhamos a fazer até à data. Sem conquistar pontos, havia sempre esse clima [de dúvida] se, perante a forma como jogávamos, íamos conseguir os nossos objetivos», declarou.

«Aquilo que toda a gente quer - adeptos, jogadores, treinadores, direção - é ganhar, e ganhar de uma forma consistente. Fomos afinando uns pormenores e direcionando o nosso foco mais para os objetivos de época do que para a beleza do nosso jogo. Estávamos a ser muito criativos e dominadores, mas os erros defensivos acabavam por retirar-nos os pontos necessários», argumentou.