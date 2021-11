Ricardo Horta, avançado do Sp. Braga, está entre os quatro nomeados para melhor jogador da última jornada da Liga Europa a par do ex-sportinguista Slimani (Lyon), de Benrahma (West Ham) e Diaby (Bayer Leverkusen).

O internacional português não marcou no último triunfo dos minhotos sobre os búlgaros do Ludogorets (4-2), mas esteve em especial destaque com três assistências para os primeiros três golos da equipa de Carlos Carvalhal, marcados sucessivamente por Ali Musrati, Iuri Medeiros e Galeno.

O vencedor deste prémio vai, agora, ser decidido pela votação dos internautas no site da Liga Europa da UEFA.