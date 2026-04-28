O Sp. Braga confirmou, esta terça-feira, a contratação de Rúben Teles para o comando técnico da equipa B.

Através de um comunicado no site oficial, o clube informa que chegou a acordo com André Pinto, Ruca Sá e Rui Fonte para a rescisão dos respetivos contratos, sendo que todos eles cessam as funções que desempenhavam na equipa.

Rúben Teles será acompanhado por Pedro Costa e Tiago Silva, que também integravam a equipa técnica dos sub-23 do Gil Vicente.

Leia aqui o comunicado do Sp. Braga na íntegra:

«O SC Braga informa que chegou a acordo com Ruca Sá, André Pinto e Rui Fonte para a rescisão dos respetivos contratos, cessando, assim, as funções que desempenhavam na Equipa B.

O SC Braga agradece o trabalho e o compromisso de Ruca Sá, André Pinto e Rui Fonte durante o período em que estiveram ao serviço da Equipa B, desejando as maiores felicidades para o futuro.

Ao SC Braga regressa Rúben Teles, que volta a integrar a estrutura do SC Braga e que desempenhava a função de treinador dos Sub-23 do Gil Vicente FC, e que assumirá o comando técnico da Equipa B até ao final da presente temporada.

No regresso ao SC Braga, Rúben Teles é acompanhado por Pedro Costa e Tiago Silva, que também integravam a equipa técnica dos Sub-23 do Gil Vicente FC.»