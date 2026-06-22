Rúben Teles vai continuar como treinador da equipa B do Sporting de Braga em 2026/27, época em que os bês dos bracarenses disputarão o Campeonato de Portugal. Os minhotos confirmaram, na manhã desta segunda-feira, a estrutura técnica dos vários escalões para a próxima época.

O treinador de 35 anos, com quase todo o percurso feito como técnico no Sp. Braga, voltou para a equipa B para orientar o último jogo de 2025/26, época em que tinha treinado os sub-23 do Gil Vicente. Porém, não conseguiu ajudar a equipa à permanência na Liga 3.

A equipa sub-23 tem novidades, com Tiago Veiga, também de 35 anos, a ser o novo treinador, depois de três épocas nos sub-17. Foi no Sp. Braga que Tiago Veiga fez o seu percurso como treinador. Antes disso, integrou a formação do clube como jogador.

Para os sub-19 chega João Dias, de 39 anos, depois de quatro épocas na União de Leiria, onde treinou os juniores e foi adjunto da equipa principal. Volta ao Sp. Braga cerca de 23 anos depois de ali ter feito parte da formação como atleta. Depois, concluiu essa formação no FC Porto, onde jogou na equipa B, antes de uma saída para o Prato (Itália). Voltou a Portugal para completar carreira no Infesta, Santa Clara, Trofense, Académica, Boavista, Santa Clara, Sp. Covilhã e União de Leiria (onde se despediu dos relvados em 2022).

Já Fábio Vieira, depois de orientar os sub-15, sucede a Tiago Veiga nos sub-17. E, para o seu lugar nos sub-15, surge João Baía, que estava com os sub-14, que por sua vez passam a ser orientados por Rafael Pereira (que transita dos sub-13). Para os sub-16 chega Tiago Pinto, proveniente do Rio Ave. É um regresso ao Sp. Braga, onde o técnico de 34 anos já tinha estado em 2017/18, depois de passagem pelo Gondomar SC e antes do FC Porto.