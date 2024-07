O presidente do Sporting de Braga afirma que o clube teve de mudar a política de contratações, face ao ano passado, e admite que ainda não recebeu nenhuma proposta satisfatória por Simon Banza. António Salvador garantiu que o plantel «está praticamente fechado».

António Salvador falou com a Sport TV no âmbito do Braga Day, em que ocorreram atividades relacionadas com as equipas das várias modalidades do clube, neste sábado. «Uma festa de família», segundo António Salvador, que começa a ser «tradição» no clube.

Mas o mercado é o tema quente do verão: «É um plantel, que como todos sabem, por força da política de contratações do ano passado, tivemos de fazer algumas alterações. Como sabem, houve oito contratações, aquisições de jovens. Tirando o Bambu, todos os jogadores têm menos de 22 anos. Um plantel de muito boa qualidade. Obviamente que vamos precisar de tempo e que não estaremos no nosso máximo já», começou por dizer Salvador.

Já quanto a Simon Banza, jogador associado ao Marselha e Roma pela imprensa, o presidente abriu o jogo: «Vamos ver. Sabíamos que determinados jogadores podiam estar no mercado, o Banza podia ser um deles. Precavemo-nos com a contratação de outros avançados na possibilidade de ele sair. É um jogador que faz 28 anos e fez uma grande temporada. Chegaram algumas propostas mas nenhuma que satisfizesse os interesses do Sporting Clube de Braga e do jogador. Vamos ver o que acontece até dia um de agosto», afirmou.