O Sp. Braga celebra, neste domingo, o 104.º aniversário. Nas comemorações, António Salvador garantiu que os «Guerreiros» atravessam o «o ponto mais alto da sua história».

«O Sp. Braga está hoje no ponto mais alto da sua história, tanto no plano desportivo como nos planos social, estrutural e patrimonial, [mas] seria um erro, diz-nos o passado, considerar qualquer um destes ganhos como definitivo. Esta não é uma história de facilidades e de sucessos alcançados de mão beijada.»

«Não é sequer uma história linear, isenta de avanços e recuos, de dúvidas e hesitações, de perigos e ameaças. A afirmação e o crescimento conheceram muitas interrupções, muitos desvios e muitas improbabilidades. Fomos, demasiadas vezes, um clube no limiar da sobrevivência. Mas, tudo valeu a pena: todo o esforço, todas as lutas, todos os desaires, todas as derrotas, todos os insucessos», referiu.

Por fim, o presidente dos «Arsenalistas» salientou os mais de 31.500 sócios e as centenas de «crianças e jovens» que vestem as cores do Sp. Braga.

No futebol profissional, o Sp. Braga ocupa o 4.º lugar da Liga, enquanto a equipa B está no 5.º lugar do Grupo Norte da Liga 3. Quanto à equipa feminina, está no 3.º posto do campeonato.

Nas modalidades, os «Guerreiros» estão no 3.º lugar da Liga de futsal, a mesma posição ocupada no campeonato de voleibol feminino. A fechar, no basquetebol disputam a subida à primeira divisão – tanto no masculino como no feminino.