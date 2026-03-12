Na reação à derrota do Sp. Braga em Budapeste, em casa do Ferencváros (2-0), Carlos Vicens lamentou a falta de eficácia no ataque e a «infelicidade» na defesa, em declarações à DAZN.

«Faltou ter mais controlo do jogo. Sabíamos que íamos defrontar um adversário com uma pressão forte, com marcação homem a homem e que, por serem os oitavos de final da Liga Europa, não íamos ter 15 oportunidades de golo. Tínhamos que aproveitar as que teríamos e ter acerto, porque isso muda muito uma eliminatória. Se tivéssemos marcado um golo, ia mudar muito.»

Golos sofridos

«Conceder o primeiro golo como concedemos foi um detalhe que nos prejudicou e naturalmente que a energia da equipa da casa aumenta depois do golo e ao ver que a outra equipa não concretiza as oportunidades que tem. Marcaram o segundo golo numa jogada em que fomos infelizes e [na segunda parte] fomos menos capazes de criar oportunidades.»

Eliminatória

«Estamos a meio da eliminatória, sabemos que é um resultado difícil, mas já disse no balneário que, se queremos estar nos quartos de final, há que esperar dificuldades. Temos de levantar a cabeça, ter energia para nos recuperarmos bem para estarmos melhor do que hoje.»

Motivação para a segunda mão

«Faz parte do futebol. Temos que trabalhar muito, levantar a cabeça e saber que temos de fazer mais para ganhar o jogo. Em Braga, temos que fazer mais para ganhar, com toda a ambição, energia e motivação para ganharmos. A ocasião merece-o, fizemos um trabalho extraordinário durante muitos meses, abdicámos de muitos treinos por termos muitos jogos. Não conseguimos marcar, há que rever o jogo, melhorar e ter a ambição total de dar a volta.»