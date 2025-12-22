O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, defendeu hoje a necessidade de todos trabalharem para que o futebol português tenha a melhor imagem possível e que o foco esteja menos nas questões de arbitragem, na antevisão ao duelo com o Caldas para a Taça de Portugal.

«O foco devia ser menos a polémica e a arbitragem. Penso que há elementos futebolísticos suficientes neste país para que, quem veja de fora, possa desfrutar do futebol e do talento que há em Portugal. Como podemos ajudar a que seja assim? Quiçá ajudar os árbitros no que pudermos. É o que sinto quando vejo tanta polémica.»

Portugal «país de futebol»

«Tem uma tradição e uma história incríveis, tem uma seleção com um talento espetacular que pode ter um grande papel em todas as provas internacionais, no verão [no Mundial 2026] vai ser igual, com uma formação espetacular, ainda agora foram campeões mundiais sub-17, com treinadores portugueses a um nível altíssimo aqui e fora do país, são um exemplo para os outros.»

«Os que estamos nas competições europeias, por exemplo, tratando cada um dos seus interesses, mas também que o coeficiente da UEFA da Liga portuguesa seja o mais alto possível, ou no campeonato, querendo que as nossas equipas ganhem, mas dando a melhor imagem possível.»