Na conferência de antevisão ao jogo com o Sporting, na 11.ª ronda da Liga, Carlos Carvalhal admitiu dificuldades para travar os líderes e campeões nacionais, ainda invictos na temporada.

«É um jogo que se antevê muito difícil contra uma equipa que o pior jogo que fez fora, no campeonato, foi vencer por 3-0. Vem de sete vitórias consecutivas e conseguiu uma vitória moralizadora com o Manchester City.»

«É uma equipa madura, acima de tudo, tem um treinador de continuidade, evoluiu como equipa, contratou bem e reteve um ou outro jogador importante. Queremos fazer de Braga a nossa fortaleza, lutar por vencer, que tem sido a marca do Sp. Braga ao longo dos tempos. O objetivo é chegar aos lugares da frente.»

«O Sporting tem muito mais que o Gyökeres, tem jogadores de elevado nível e temos que pensar em anular o Sporting coletivamente», disse.

Carlos Carvalhal frisou ainda o menor tempo de recuperação do jogo europeu em relação aos leões.

«Faz diferença, sim, mas é chover no molhado. Vamos a jogo com tudo e sem desculpas para tentar ganhar», argumentou.

Sobre a despedida dos jogadores do Sporting a Ruben Amorim, o treinador do Sp. Braga mostrou-se indiferente.

«É alheio à nossa preparação. O que podemos controlar é o que está ao nosso alcance. Temos de nos preocupar com a dinâmica defensiva e ofensiva do Sporting.»

«É muito importante ter um treinador português no primeiro patamar das ligas mundiais, é muito importante para a imagem do treinador português e desejo-lhe [a Ruben Amorim] as maiores felicidades», referiu, lembrando os trajetos de José Mourinho, Marco Silva, Nuno Espírito Santo, Jorge Jesus, Paulo Fonseca, Vítor Pereira, Abel Ferreira e Artur Jorge.

Niakaté está de regresso após castigo e Zalazar, que falhou o jogo da Liga Europa devido a queixas físicas é ainda incógnita para domingo.

O Sp. Braga (4.º) recebe o Sporting (1.º) na tarde domingo (18h45), um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.