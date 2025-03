Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao Rio Ave:

«Os nossos jogadores fizeram tudo para os adeptos saíssem daqui com um sorriso na cara. Foi um jogo muito ingrato para nós. Sofremos o primeiro golo de uma forma caricata, reagimos, fizemos o empate, tivemos sempre perto de fazer o segundo e ao intervalo já podíamos estar a vencer.

Na segunda parte, o jogo foi mais equilibrado porque o Rio Ave deu alguns passos à frente. O jogo estava ali enrolado de parte a parte, até que há um canto e do do canto houve uma desatenção que não pode acontecer e sofremos. Logo depois surgiu a lesão de Bambu e ficamos a jogar com dez. O jogo ficou aberto e podia pender para um lado ou para outro. Nós abrimos espaços atrás e o Rio Ave podia ter feito golo e nós tivemos, no mínimo, três claríssimas ocasiões.

Tínhamos de arriscar porque estávamos a perder e lembro que jogámos a meio da semana e já havia algum cansaço. O que era importante era rebater o resultado e depois há a lesão e já não pudemos fazer mais substituições. Acabámos por perder um jogo muito ingrato.

[falta de eficácia foi decisivo] Não só. Foi a falta de eficácia e a forma como sofremos os golos. A lesão do Roger complicou, a do Bambu ainda mais porque ficámos a jogar com dez, depois as boas defesas do guarda-redes do Rio Ave. Mas obviamente que a eficácia fez diferença.

[lesões de Roger e Bambu] O Bambu foi para o hospital, o Roger é uma lesão muscular. Não tenho o diagnóstico preciso, mas são jogadores que devem ficar de fora dos próximos jogos».