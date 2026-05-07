João Moutinho, médio experiente do Sp. Braga, reagiu à derrota na Alemanha em casa do Friburgo (3-1) falhando a final da Liga Europa.

«Claro que a expulsão nos limitou, mas demonstrámos um grande jogo. Com menos um tentámos fazer o nosso jogo. Criámos oportunidades para fazer mais do que um golo. Uns dois ou três. Tornou-se muito mais difícil com a expulsão. Mas há que dar os parabéns à equipa pelo esforço. Há que dar os parabéns ao Friburgo. Temos de estar orgulhosos.»

Expulsão

«Depois da expulsão tivemos de dobrar esforços. Íamos compensando uns aos outros para parecer que fôssemos mais. Foi isso que fizemos, criámos oportunidades, não fizemos golo. Queremos continuar com o mesmo trabalho.»

Erros

«Não nos podemos agarrar só a isso. Zalazar assumiu a responsabilidade [do penálti na primeira mão] como outro teria assumido. Estamos orgulhosos do que fizemos. Mostrámos que podíamos ter chegado à final.»