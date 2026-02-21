Luís Pinto, treinador do V. Guimarães, disse na sala de imprensa que o Sp. Braga marcou sempre que conseguiu desmontar a sua equipa. O técnico referiu que a equipa não estava à espera de sofrer o terceiro golo e a equipa demorou a reagir.

Comportamento defensivo da equipa.

Eu julgo que quase sempre conseguimos acertar nos timings na zona defensiva, mas também sofremos com isso no segundo ou terceiro golo. Os três homens da frente do Braga têm muita qualidade e fizeram a diferença. Nas vezes que nos conseguiram desmontar, marcaram e isso fez a diferença.

O que faltou à equipa para responder ao terceiro golo?

Nós sentimos que estávamos por cima do jogo e o terceiro golo foi um golpe um bocadinho duro e a nossa reação demorou mais. Não estávamos à espera de que o terceiro golo fosse do Braga e demoramos a reagir. Ainda assim, conseguimos ter oportunidades para marcar e o Braga acabou por conseguir gerir os tempos mortos do jogo. O Braga conseguiu congelar o jogo num momento crucial.

Terceira derrota consecutiva fora de portas. O que está a faltar para vencer?

Uma equipa que faz seis golos fora nos últimos três jogos e que retira zero pontos, é frustrante. Hoje o jogo foi diferente. Eu nos jogos que analisei não me lembro de ver este estádio tão cheio, mas os adeptos que mais se ouviram foram os nossos. Os jogadores sentiram essa energia dentro do campo. Esta deslocação é diferente das outras duas porque jogámos com mais coragem e se transportarmos isto para as próximas deslocações que o resultado será diferente. Agora o nosso foco é conseguir em casa vencer e conseguir fazer isso já no próximo jogo. Espero no final da época olhar para dentro e ter motivo de orgulho. Representamos o Vitória e temos de o fazer de forma digna. O dérbi é sempre diferente e toda a gente sente uma energia diferente, mas queremos ganhar porque representamos o Vitória.

A equipa podia estar mais acima na luta pela Europa?

Conseguimos disputar os jogos contra equipas de valia grande e não me esqueço que no início da época diziam que era um Vitória enfraquecido e o mais fraco dos últimos anos. Hoje conseguimos competir da forma como competimos aqui. A mim não me interessa contra quem jogámos, interessa que representamos o Vitória e temos de entrar em campo para ganhar.