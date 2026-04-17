O cântico começou nos adeptos, mas já chegou ao balneário do Sporting de Braga. Após assegurarem a passagem às meias-finais da Liga Europa, os jogadores arsenalistas festejaram no balneário e com um pedido especial ao treinador.

«De manhã café, de tarde rum. Mister Carlos Vicens, leva-me a Istambul», cantaram os jogadores, numa adaptação de uma música do cantor Bad Bunny e em alusão ao local da final da Liga Europa.

Ora, Vicens não conseguiu controlar o sorriso e até o presidente António Salvador se juntou à festa.

O Sp. Braga partilhou ainda outros momentos dos festejos em Sevilha e não se esqueceu da provocação de Abde Ezzalzouli, que, na Pedreira, mostrou-se confiante numa vitória na segunda mão. «Tranquilo, no próximo jogo ganhamos», disse o extremo do Betis.

Os minhotos não só partilharam essas declarações, como as juntaram aos festejos no relvado, já após o triunfo desta noite. «Tranquilos», escreveram na legenda da publicação, que foi até partilhada pela Liga Portugal.