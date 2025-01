Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, após o Benfica-Sp. Braga (1-2) deste sábado, em conferência de imprensa:

«Antes de mais, uma palavra aos adeptos que se manifestaram ruidosamente. Esta alegria é para todos eles. Não fiquei surpreendido com o Benfica, estávamos à espera desta equipa. Criámos muitas dificuldades ao Benfica na primeira parte. O Matheus não faz nenhuma defesa na primeira parte. Na segunda parte esperávamos uma reação forte do Benfica como veio a acontecer. Tivemos dificuldade em sair em transição por mérito do Benfica. Aí o Benfica acercou-se mais da baliza. Fizeram o 2-1 num erro nosso. Uma vitória de união e de compromisso, de querer ganhar. A equipa acreditou, foi unida, foram irmãos dentro do campo. Somos a segunda melhor equipa fora de casa no campeonato. Vamos tentar abordar a segunda volta de forma diferente.»

[Recuar da equipa na segunda parte foi mérito do Benfica?]

«Não foi estratégico. No intervalo a retificação que fizemos foi para o Bruma sair em transição. Sabíamos que nos primeiros dez ou 15 minutos, o Benfica seria forte. Há uma situação importante que é o psicológico dos jogadores. O Benfica estava a ter dificuldades em contrariar a nossa organização defensiva. Entra a parte do mérito do Benfica de não nos deixar sair mais em transição, mas o principal foi o psicológico dos jogadores. Os jogadores foram irrepreensíveis.»

[Ao intervalo, Sp. Braga era um justo vencedor?]

«Nos primeiros 45 minutos, a vitória era justa. O Braga não teve mais bola, mas foi mais perigoso. O Benfica teve grandes dificuldades em penetrar na nossa organização. Não há segredos. A última derrota custou muito aos jogadores. Disse na antevisão que fizemos uma introspeção com staff jogadores e presidente sobre o ultimo jogo. O presidente [António Salvador] teve uma ação muito próxima de nós. Agradeço muito o apoio e a proximidade dele. Foi a expressão do que fizemos durante a semana, na união, na crença no acreditar. Acreditar é muito forte. Acreditando e fazendo força entre nós pode tornar possível destronar um adversário mais forte.»

[Golo sofrido]

«Não me importo de sofrer desde que ganhemos. Não está tudo perfeito, estamos no bom caminho. Nem sempre quando se ganha esta tudo bem e quando se perde nem tudo está tudo mal. No último jogo sim, esteve tudo mal. Vamos analisar bem a segunda parte o porquê de não sairmos em contra-taque. O Benfica quebrou a nossa transição ofensiva. Vamos perceber porquê.»