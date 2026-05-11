Há 49 min
Pau Victor: «O objetivo do quarto lugar está cumprido»
Pau Victor, avançado do Sp. Braga, reagiu ao empate com o Benfica na Luz (2-2) sublinhando que os minhotos atingiram o seu objetivo.
«Acho que a equipa foi de menos a mais. Começámos o jogo à espera do Benfica, que fez um plano de jogo muito agressivo. Obrigou-nos a jogar direto. O objetivo do quarto lugar está cumprido. Agora é descansar porque temos um jogo muito importante em frente.»
«O golo do Benfica foi muito duro para nós, porque queríamos fazer uma grande segunda parte. Acredito que íamos fazer melhor, mas o golo do Benfica obrigou-nos a reagir. Fizemos logo um grande golo. E depois, o Gorby aprendeu a bater de fora da área. Terminamos com o empate.»
