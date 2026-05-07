Pau Víctor, avançado do Sp. Braga, reagiu à derrota na Alemanha em casa do Friburgo (3-1) falhando a final da Liga Europa.

Análise

«O jogo rapidamente ficou contra nós pela expulsão, foi uma situação que não prevíamos. Tivemos de lutar e dar o máximo. Havia gente que não estavam na sua posição, mas o importante é dar o máximo pela equipa. Num ambiente como este, podíamos ter feito o 3-2 com menos um. Temos de felicitar o Friburgo. Para o ano voltaremos a tentar, isto é o Sp. Braga.»

Repetir presença para o ano?

«Temos de analisar muitas coisas. Está claro que queremos competir por tudo, os adeptos hoje estiveram incríveis, ouviram-se num ambiente difícil. O orgulho nesta equipa é imenso. É o início de um bonito caminho.»