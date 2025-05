António Salvador apresentou, esta segunda-feira, o programa da recandidatura à presidência do Sporting de Braga. O dirigente apontou à conquista do campeonato e à meta de 400 títulos em todas as modalidades no próximo mandato.

«A nossa meta é alcançarmos 400 títulos nacionais e internacionais, individuais e coletivos, até 2029, 16 deles no futebol e no futsal», disse o líder dos minhotos, na cerimónia de apresentação do programa eleitoral.

Salvador destacou que o foco deve estar no que «falta conquistar, o título de campeão de futebol masculino». De resto, desde que está à frente do clube, há mais de 20 anos, nunca António Salvador tinha traçado esta meta de forma explícita.

«Não é uma promessa, é uma meta. Não é um sonho, é um foco, não é uma fé infundada, é um plano», afirmou, apontando que «num clube com mentalidade de campeão, o título nacional de futebol será uma realidade».

Talento, proximidade, expansão e liderança são os quatro pilares para os próximos quatro anos. Salvador referiu ainda que pretende que o Sp. Braga atinja o top-36 do ranking de clubes da UEFA.

O líder dos arsenalistas pretende ainda aumentar em 25 por cento o número de atletas e crescer 50 por cento o número de sócios, para alcançar uma assistência média no estádio de 20 mil espetadores.

O bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando Santos, é o candidato à presidência da mesa da Assembleia Geral, numa direção que será composta por oito vice-presidentes. Inês Lopes, Ricardo Vasconcelos e Miguel Osório são as três novidades na direção, transitando Cláudio Couto, João Carvalho, Hugo Vieira, Manuel Rodrigues e Gaspar Borges da anterior.

Gaspar Castro é o candidato à presidência do Conselho Fiscal e Luís Machado à do Conselho Geral, enquanto Raquel Cunha passa a liderar o Conselho Cultural e Social.

As eleições do Sporting de Braga estão marcadas para o dia 24 de maio.