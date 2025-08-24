O Sp. Braga parece ter-se esquecido que havia jogo no intervalo do acesso à Liga Europa e não foi além de um empate na receção ao AVS. O golo de Fran Navarro, já perto do minuto 90, não disfarçou a má exibição arsenalista.

A equipa de Carlos Vicens mostrou-se com poucas ideias e muito previsível perante a bem organizada formação da Vila das Aves, que fez pela vida na pedreira, pontuando pela primeira vez no campeonato.

Zalazar, de grande penalidade, abriu o marcador. Rafael Barbosa e Diego Duarte deram a cambalhota no marcador ainda no primeiro tempo. A fechar o pano, Navarro cabeceou para o empate e dividiu os pontos.

Cambalhota gelou a pedreira

Carlos Vicens fez quatro alterações do triunfo diante do Lincoln Red Imps. Paulo Oliveira, Pau Victor, Roger e El Ouazzani renderam Niakaté, Mario Dorgeles, Ricardo Horta e Fran Navarro no onze. Já José Mota, depois da derrota caseira diante do Casa Pia, mudou três peças na equipa inicial. Saíram Kiki Afonso, Pedro Lima e Jordi e para dar lugar a Diogo Marques, Leonardo Rivas e Diego Duarte.

A formação arsenalista dominou o primeiro tempo, mas mostrou-se lenta nos processos e muito previsível. A pouca dinâmica ofensiva bracarense esbarrava na boa organização defensiva e nas linhas muito juntas do AVS. Ainda assim, foram os bracarenses os primeiros a estar perto de marcar com Pau Victor, solta na área, a rematar ao lado.

Os guerreiros do Minho acabaram por se adiantar no marcador pouco depois dos 20 minutos. Roger sofreu falta na grande área, carregado por Rivas, e Zalazar cobrou o castigo máximo. Tudo parecia fácil para Sp. Braga perante um Aves que se mostrava inofensivo no ataque. Contudo, tudo mudou em cima da meia hora. Molina cruzou da direita, Tunde ao segundo poste assistiu Rafael Barbosa para fazer a igualdade.

A resposta bracarense foi imediata e, após canto, Zalazar cabeceou ao poste. No minuto seguinte, Diego Duarte gelou a pedreira com o segundo golo avense. O avançado recebeu o esférico à entrada da área, tirou Lagerbielke da frente e deu a cambalhota no marcador. Os guerreiros acusaram o golo e só em cima do descanso tiveram ocasião de voltar a empatar, mas Roger, isolado, não conseguiu acertar com a baliza.

Golo de Navarro evitou o pior

Pouco ou nada mudou no segundo tempo. O domínio continuou a pertencer quase por completo ao Sp. Braga e o AVS continuou a tentar explorar o contra-ataque. Ainda assim, os bracarenses não conseguiam criar perigo junto da baliza do coletivo de Santo Tirso. A equipa de Carlos Vicens jogava muito por fora e, quando conseguia colocar a bola nas imediações da área, a defesa forasteira resolvia o assunto.

O treinador arsenalista foi refrescando a equipa para tentar dar maior acutilância ofensiva. À entrada dos últimos dez minutos, Vicens arriscou tudo, passando a defesa para uma linha de três. E o empate acabou surgir já perto do minuto 90. Leonardo Lelo tirou cruzamento da esquerda e Fran Navarro, no coração da área, apareceu a cabecear para golo. Renascia a esperança guerreira, no entanto, até ao apito final, houve muito coração e pouca cabeça para chegar ao triunfo.