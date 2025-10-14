O banqueiro moçambicano Inaete Merali passou a ser o terceiro acionista da SAD do Sp. Braga, segundo o relatório e contas apresentado na segunda-feira. Além do resultado líquido negativo de 10,985 milhões de euros em 2024/25, a estrutura acionista sofreu uma alteração, com Inaete Merali – CEO e fundador da sociedade de capital de risco Active Capital – a tomar a posição de Iwan McOwens na Sundown Investments Limited.

O Sp. Braga (clube) continua a ser o maior acionista, com 36,99 por cento, seguido da Qatar Sports Investments (entidade cujo beneficiário efetivo é o Estado do Qatar), que detém 29,60 por cento. Por sua vez, a Sundown Investments Limited detém 17,04 por cento e os restantes 16,37 por cento estão distribuídos por outros acionistas.