No derradeiro treino antes do primeiro jogo deste regresso ao Sporting de Braga, Carlos Carvalhal já contou com Robson Bambu, que está recuperado da lesão sofrida ainda na pré-época.

O defesa-central brasileiro, reforço para esta temporada, já esteve com os companheiros no relvado, nos 15 minutos da sessão que foram abertos à comunicação social. Por outro lado, Paulo Oliveira continua a recuperar de um problema no tornozelo e falhou o treino.

André Horta foi o outro jogador que não treinou às ordens de Carlos Carvalhal. O médio também está no boletim clínico.

Falhada a transferência para o Olympiakos, tudo indica que o jogador de 27 anos vai reintegrar o plantel, até devido à recente troca de treinador.

O Sp. Braga defronta o Servette, na Suíça, esta quinta-feira (19h30), em jogo da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.