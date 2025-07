O defesa Gabriel Moscardo vai abdicar de representar o Brasil no Mundial sub-20 para ajudar, permanecendo em Braga. O Maisfutebol sabe que o médio de 19 anos – emprestado pelo PSG – não vai participar nos dois jogos de preparação da seleção brasileira, que antecedem o Mundial sub-20.

Os “Guerreiros” medem forças com o Levski Sofia na tarde desta quinta-feira, na Bulgária, no arranque da 2.ª pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. A segunda mão está agendada para as 20 horas de 31 de julho.