Sikou Niakaté volta a desfalcar o Sp. Braga por lesão. O defesa-central maliano saiu lesionado ao intervalo do jogo com o Nottingham Forest, nesta quinta-feira, e já tem um tempo de paragem estimado.

Tal como avançou o Record, o Maisfutebol confirma que o atleta sofreu uma lesão muscular na coxa direita que o vai obrigar a parar pelo menos um mês.

Más notícias para Carlos Vicens, que na reação ao jogo já tinha admitido um problema físico de Niakaté. «Vamos ver o que os médicos dizem e quanto tempo vai ficar de fora. Esperamos que fique de fora o menor tempo possível», disse.

Recorde-se que em dezembro o jogador sofreu outra lesão muscular na mesma coxa. Esteve até em dúvida para a Taça das Nações Africanas, mas veio a ser convocado pela seleção sem realizar qualquer jogo.

Regressou à competição a 14 de janeiro, na derrota com o Fafe, e volta agora a parar numa altura em que chegou a ser associado à Fiorentina por imprensa italiana.