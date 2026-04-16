Há 12 anos que o futebol português não tinha um representante numa meia-final europeia! O Sporting de Braga eliminou o Betis nos quartos de final da Liga Europa e quebrou o enguiço dos clubes lusos.

Desde 2013/14, quando o Benfica chegou às meias-finais da Liga Europa com Jorge Jesus – e perdeu com o Sevilha na final – que não se via uma equipa portuguesa com o papel de semifinalista. E não foi por falta de tentativas, isto porque eram já 13 as eliminações consecutivas.

Durante este período de seca, os clubes lusos foram afastados por alguns dos tubarões europeus nos quartos de final das provas UEFA, como aconteceu ainda na véspera, com a eliminação do Sporting diante do Arsenal.

Recuando no tempo, o FC Porto foi afastado pelo Bayern Munique nos quartos de final da Champions em 2014/15.

Na época seguinte, o Benfica caiu na mesma fase da prova milionária aos pés dos bávaros, enquanto o Sp. Braga foi eliminado pelo Shakhtar Donetsk na Liga Europa.

Já em 2016/17, foi a vez do Sporting ser eliminado pelo Atlético de Madrid nos quartos de final de uma competição europeia.

Em 2018/19, o FC Porto não conseguiu bater o Liverpool na Champions, enquanto o Benfica foi eliminado pelo Eintracht Frankfurt na Liga Europa.

Dois anos depois, o FC Porto caiu aos pés do Chelsea nos «quartos» da Champions.

Já na época seguinte, o Benfica falhou, diante do Liverpool, a possibilidade de chegar às meias-finais da Champions, enquanto o Sp. Braga foi eliminado na mesma fase, mas na Liga Europa, pelo Rangers.

Um ano depois, os encarnados foram novamente derrotados nos «quartos» da Champions, desta vez diante do Inter, ao passo que, na Liga Europa, o Sporting caiu frente à Juventus.

Em 2023/24, o Benfica voltou a estar perto, na segunda competição da UEFA, face ao Marselha, mas ficou novamente pelo caminho.

Já na época passada, nenhuma equipa portuguesa chegou aos quartos de final.

Esta temporada, FC Porto, Sporting e Sp. Braga tinham a hipótese de chegar às «meias» nas provas europeias, mas só os minhotos o conseguiram. Caso cheguem à final, os bracarenses repetem o feito de 2010/11, quando perderam o derradeiro jogo da Liga Europa para o FC Porto (0-1 em Dublin).