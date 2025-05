FIGURA: Ricardinho (Santa Clara)

Segundo jogo consecutivo a marcar. Ricardinho foi sempre uma seta apontada à baliza bracarense e depois de ter feito os dois golos que valeram a vitória diante do Arouca, voltou a mostrar eficácia. O avançado foi letal na hora de acertar na baliza, mas trabalhou sempre muito em prol da equipa, mantendo sempre a defensiva arsenalista sob pressão.

MOMENTO DO JOGO: Golo do Santa Clara

O Santa Clara sente-se confortável a jogar em vantagem e nada melhor do que marcar cedo e primeiro. Foi o que aconteceu na pedreira. Os bravos açorianos adiantaram-se bem cedo no marcador e depois souberam gerir o precioso golo. Levam, do Minho, um ponto para os Açores.

OUTROS DESTAQUES

Diogo Calila (Santa Clara): Excelente jogo do lateral que substituiu o castigado Lucas Soares. Calila fez a assistência para o golo açoriano, mas deu sempre muita profundidade ao ataque, mantendo sempre a defesa equilibrada. Esteve perto de marcar por duas vezes, uma na primeira parte e uma na segunda.

Ricardo Horta (Sp. Braga): Este foi um jogo de ricardos. Se o do Santa Clara esteve em bom plano, o do Sp. Braga não ficou muito mais. Foi o guerreiro que mais tentou empurrar a equipa para a frente e marcou na única oportunidade de que dispôs. Bom jogo de Ricardo Horta.