O Sporting de Braga venceu os ingleses do Buxton por 3-1, esta terça-feira, num jogo de preparação realizado à porta fechada, no St. George’s Park.

Os golos dos arsenalistas foram apontados por Luisinho, Pau Victor e Diego Rodrigues.

Carlos Vicens fez alinhar o seguinte onze: Bernardo Fontes, Yanis da Rocha, Vitor Carvalho, Lelo, Travassos, Gabri Martínez, Gorby, Luisinho, Dorgeles, Pau Victor e El Ouazzani.

Durante a partida, o técnico dos minhotos ainda apostou em: João Carvalho, Victor Gómez, Jonatas Noro, Afonso Sousa, João Moutinho, Huseinbasic, Diego Rodrigues, Ricardo Horta, Tiknaz, Gabriel Silva, Fran Navarro e Sergio Barcia.

Já Tiago Sá, Hornicek, Romário Cunha, Arrey-Mbi, Barisic, Bajrami, Wind, Chissumba e António Gil ficaram de fora das opções, todos a cumprirem um plano de trabalho específico. Por sua vez, Niakaté continua o processo de recuperação.

De resto, o guarda-redes Hornicek juntou-se esta terça-feira ao estágio, depois da participação no Mundial 2026 com a Chéquia. Já o sueco Gustaf Lagerbielke, continua de férias e vai juntar-se ao grupo a 18 de julho.

Este foi o segundo jogo da pré-época do Sp. Braga, que no primeiro tinha vencido o São João de Ver por 1-0.