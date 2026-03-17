Na antevisão à receção ao Ferencváros nos “oitavos” da Liga Europa, Carlos Vicens vincou a crença na reviravolta. Os minhotos perderam na Hungria (2-0) e, nesta quarta-feira (15h30, transmissão na TVI), estão obrigados a operar a reviravolta.

Melhorias

«A equipa tem de ser eficaz em vários aspetos, não só no ataque. Temos de ser mais dinâmicos e confiantes, e devemos defender melhor a área, com agressividade e imponência nos duelos. A equipa está preparada para fazer um jogo melhor. É possível vencer e manter os níveis de estabilidade emocional.»

«Temos de ser melhores a bloquear as transições do Ferencváros. Temos de gerir melhor a posse também, para não conceder transições. O jogo vai ter vários momentos, também vamos ter de defender a nossa área. Vamos marcar golos, não tenho dúvidas, mas a defesa, a posse e o aspeto mental vão ser importantes.»

Pressão húngara

«Sabemos que a pressão alta do Ferencváros exige maior personalidade da nossa parte. Jogamos muitas vezes contra equipas que se alinham “homem a homem” e em todos os jogos encontramos soluções para ocupar o meio-campo ofensivo. Na semana passada, na segunda parte, estávamos a conseguir esse espaço, mas concedemos a transição que resultou no 2-0.»

«Temos de ser a melhor versão de nós próprios, temos de ser clínicos, humildes e unidos. O ambiente que temos nos treinos precisa de estar no jogo.»