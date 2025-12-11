O treinador Carlos Vicens alertou para a necessidade do Sp. Braga focar-se em fazer um bom jogo no relvado no terreno dos franceses do Nice, quinta-feira, na sexta jornada da Liga Europa. Falou ainda sobre a suspensão de Rodrigo Zalazar.

Antevisão ao Nice

«Analisámos o rival sem avaliar situação interna, social, a situação dos jogadores, porque é algo que não podemos controlar. O que podemos fazer é preparar-nos bem para as armas coletivas e individuais do Nice, e depois mentalizar-nos para que entrar muito competitivos, com muita ambição e com muita personalidade.»

«Espero um jogo exigente a todos os níveis para ter o controlo de jogo, pressionar saída do Nice e defender a nossa área, exigente também ao nível de poder manter a intensidade nos 90 minutos. Será preciso o esforço coletivo de todos.»

Classificação

«Temos pontos na Liga Europa que nos permitem poder selar o play-off amanhã [quinta-feira], mas a equipa tem de saber focar-se em entrar com mentalidade top para fazer um jogo de altíssimo nível. Já nos demos conta que todos os rivais da Liga Europa exigem o máximo. O adversário não tem pontos, mas temos de focar-nos em fazer um bom jogo no relvado e não em olhar para a tabela.»

Suspensão de Rodrigo Zalazar

«Não poderá estar e temos que centrar-nos nos que estão e tratar de escolher bem os que nos podem dar mais desde o início e os que durante o jogo poderão ajudar. Os jogos são ganhos por toda a equipa, pois começam uns e acabam outros.»