Carlos Vicens espera «um jogo complicado» no terreno do Moreirense, sábado, na 28.ª jornada da Liga. Em antevisão à partida, falou ainda sobre o expectável recorde de jogos realizados nesta temporada e a necessidade de melhorar nas bolas paradas defensivas.

Antevisão

«Um jogo complicado num campo historicamente difícil. O Moreirense vem de uma sequência menos positiva, com baixas importantes, mas é uma equipa bem organizada, com ideias claras e argumentos futebolísticos de peso. É um jogo importante para nós e vamos com o máximo de ambição para ganhar os três pontos, mas para conseguir isso temos de trabalhar muito bem e muito duro.»

Recorde de jogos esta temporada

«Podemos fazer sempre mais, mas desde o início da época que o Braga entra em todos os jogos para ganhar. Tivemos dias menos bons, muitos jogos seguidos, tivemos baixas durante a primeira parte da temporada, o que nos afetou, jogadores que tiveram uma participação extraordinária e pouco usual, porque foram sobreutilizados. Podíamos ter feito melhor nas diversas competições? Seguramente. Há margem para melhorar»

Bolas paradas defensivas

«É um aspeto que temos que continuar a melhorar, sobretudo nos níveis de concentração nas bolas paradas defensivas, mas também na defesa da área. São aspetos que temos que melhorar e que nos custaram mais pontos [do que queríamos]. Quando os jogos são decididos por detalhes, esses lances podem fazer a diferença entre ganhar, perder ou empatar. Já houve alturas da época em que tivemos vários jogos em que não sofremos golos e isso ajuda a ganhar jogos.»