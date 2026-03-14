O Municipal de Braga exibe, a partir deste sábado, a “Muralha da Liberdade”, tela gigante que a PSP impediu recentemente de erguer no interior do recinto. Por isso, os “Guerreiros” instalaram na fachada exterior da bancada nascente. São 112 metros de largura e 30 metros de altura.

«É a forma de transmitirmos, a todos, que o orgulho e o sentimento de pertença que existe entre o clube, a cidade e a comunidade não podem ser silenciados. Ela é a forma de reafirmarmos – sem temer a força da palavra – que o Sporting de Braga e os seus sócios não podem ser censurados», escreveu António Salvador.

A 21 de fevereiro, aquando da receção ao Vitória de Guimarães, a PSP não permitiu a exibição da tela gigante, invocando questões de segurança.