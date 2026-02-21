Carlos Vicens: «Foi um jogo com menos controlo do que costumamos ter em casa»
Treinador do Sp. Braga disse que faltou alguma qualidade na construção de jogo
Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, estava satisfeito com o triunfo, mas reconheceu que não teve o tanto controlo de jogo como noutras partidas em casa.
Análise ao jogo
Foi um jogo com menos controlo do que costumamos ter em casa. Mudamos algumas dinâmicas e na primeira jogada seguinte sofremos um golo que não podemos sofrer. Conseguimos fazer um grande golo e tivemos mais duas oportunidades para aumentar a vantagem. Na segunda parte, numa jogada de mérito do adversário, chegaram ao empate. Aí a equipa estava forte mentalmente e conseguiu o terceiro golo. Temos de melhorar, mas estou contente com a energia que a equipa mostrou e por ter conquistado os três pontos. Acho que nos faltou alguma qualidade na nossa saída, quer tivéssemos superioridade no meio-campo ou não. Houve mérito do Vitória, mas faltou qualidade nossa. Quando conseguíamos levar a bola ao Zalazar ou ao Horta, conseguíamos criar oportunidades de golo. Há um mês que os adeptos trabalhavam para fazer esta tarja de apoio à equipa e não puderam usar. É verdade que estamos tristes com o que se passou. Isto é um espetáculo e tem de ser uma festa do futebol. É importante que todos contribuímos para este espetáculo. É bom que os adeptos possam sentir e vibrar com os jogadores. Estou triste com o que se passou.
Primeiro triunfo da época diante do Vitória.
Podia dizer que foi o acerto em cada golo. Marcámos mais do que o rival e ganhámos. A final da Taça da Liga foi o jogo onde fomos mais superiores e hoje que não tivemos tanto controlo, vencemos.