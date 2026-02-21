Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, estava satisfeito com o triunfo, mas reconheceu que não teve o tanto controlo de jogo como noutras partidas em casa.

Análise ao jogo

Foi um jogo com menos controlo do que costumamos ter em casa. Mudamos algumas dinâmicas e na primeira jogada seguinte sofremos um golo que não podemos sofrer. Conseguimos fazer um grande golo e tivemos mais duas oportunidades para aumentar a vantagem. Na segunda parte, numa jogada de mérito do adversário, chegaram ao empate. Aí a equipa estava forte mentalmente e conseguiu o terceiro golo. Temos de melhorar, mas estou contente com a energia que a equipa mostrou e por ter conquistado os três pontos. Acho que nos faltou alguma qualidade na nossa saída, quer tivéssemos superioridade no meio-campo ou não. Houve mérito do Vitória, mas faltou qualidade nossa. Quando conseguíamos levar a bola ao Zalazar ou ao Horta, conseguíamos criar oportunidades de golo. Há um mês que os adeptos trabalhavam para fazer esta tarja de apoio à equipa e não puderam usar. É verdade que estamos tristes com o que se passou. Isto é um espetáculo e tem de ser uma festa do futebol. É importante que todos contribuímos para este espetáculo. É bom que os adeptos possam sentir e vibrar com os jogadores. Estou triste com o que se passou.

Primeiro triunfo da época diante do Vitória.

Podia dizer que foi o acerto em cada golo. Marcámos mais do que o rival e ganhámos. A final da Taça da Liga foi o jogo onde fomos mais superiores e hoje que não tivemos tanto controlo, vencemos.