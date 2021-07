O mercado continua aberto e isso traz sempre agitação, mas esta quarta-feira traz na agenda um difícil teste de pré-época para o Sp. Braga.

Os arsenalistas não serão os únicos minhotos a entrar em campo na pré-temporada.

Eis o progama para hoje:

Jogo particular, no Complexo Desportivo Francisco Carvalho (à porta fechada):

Gil Vicente - Sporting de Braga B, 10:30.

____________________________________________________________

Jogo particular, no Campo Open Village Sports Hotel (à porta fechada):

Gil Vicente, Por - Paris Atlético, Fra, 17:30.

____________________________________________________________

Estados Unidos

Gold Cup, nos EUA, até 02/08.

Fase de grupos.

____________________________________________________________

Portugal

Prossegue estágio de pré-época da equipa do Sporting, em Lagos, até 22.

____________________________________________________________

Portugal

Estágio de pré-época da equipa do FC Porto, em Vale do Garrão, até 29.

____________________________________________________________

Liga dos Campeões, 2.ª pré-eliminatória, 1.ª mão.

____________________________________________________________

Macedónia

Skopje

Conferência de imprensa do treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, no Estádio Todor Proeski National Arena Skopje, às 17:30 (horas locais, +1 em Lisboa).

____________________________________________________________

Portugal

Jogo particular, no Estádio Municipal de Braga:

Sporting de Braga - Marselha, Fra, 20:00 (SportTV1).

_____________________________________________________