Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações na conferência de imprensa após a goleada sofrida diante do Sporting, por 5-0, no primeiro jogo da segunda volta da Liga.

«Tivemos uma primeira parte repartida, em que o Sporting aproveitou uma bola parada para marcar. Depois, tivemos um início de segunda parte em que sofremos um golo após uma falta sobre um jogador nosso e logo a seguir é mostrado um segundo amarelo que é forçado também, apesar de poder perceber pela reação do Niakaité. Podíamos ter feito melhor, mas não fomos os únicos que podiam ter feito melhor, não precisavam de nos tirar do jogo. Fica o facto de não termos conseguido pontuar.

[Sp. Braga apresentou-se em 3-4-3 e não no habitual 4-4-2]

«Mudámos um pouco o esquema para ter uma equipa com mais amplitude atrás para controlar a largura e o jogo interior do Sporting. Com isso, tínhamos os laterais a apanhar de frente os alas do Sporting, e não os extremos a correr para trás. Queríamos pressionar para a frente e não correr para trás. Na segunda parte tivemos alguns momentos mais de acordo com o que queríamos, depois abdicámos da linha de cinto atrás para tentar fazer alguma coisa mais, mas já estávamos com menos um jogador.»

[pesa mais o resultado ou perder o segundo lugar?]

«Pesa-me perder o jogo. Sobretudo isso. E não conseguirmos dar mais uma alegria aos nossos adeptos.»

[equipa tem sido irregular]

«Não concordo. Só uma equipa constante consegue fazer 40 pontos numa primeira volta. Nos últimos 12 jogos tivemos 10 vitórias, e só duas derrotas com o Sporting, o que mostra constância.»

[sobre a venda de Vitinha no último dia de mercado]

«O Vitinha é a maior venda de sempre do Sp. Braga. Potenciámos o jogador em termos desportivos e agora também financeiros. Mas o mercado fechou e agora não quero falar mais sobre isso.»