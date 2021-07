Treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal congratulou-se com o regresso dos adeptos ao estádio. A Supertaça frente ao Sporting, recorde-se, terá direito a dez mil espectadores nas bancadas do Estádio Municipal de Aveiro.

Em declarações à TVI, o técnico de 55 anos garantiu que a intenção da sua equipa é vencer pelos cinco mil adeptos que vão estar no recinto aveirense e depois fazer a festa em Braga.

«É a grande notícia para a Supertaça, a presença do público. Ansiamos muito a presença dos nossos adeptos no estádio. Jogamos para eles e não faz sentido jogarmos para eles sem eles estarem presentes», afirmou.

«O que queremos é disputar o jogo, com um grande respeito pela equipa, a nossa intenção é dar alegria aos cinco mil adeptos presentes no estádio e depois tentar fazer a festa em Braga depois do jogo», acrescentou.

O Sp. Braga defronta o Sporting no sábado, a partir das 20h45.