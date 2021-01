Carlos Carvalhal, que foi expulso no decorrer do encontro, não esteve presente na sala de imprensa no final do jogo.

O presidente do Sp. Braga tomou o lugar do treinador para comentar entre outros assuntos um desentendimento na tribuna presidencial com o seu homólogo do Sporting, Frederico Varandas.

«É com grande satisfação que vejo um clube como o Sporting vibrar tanto, tanto, tanto com as vitórias sobre o Sp. Braga. É muito bonito saber ganhar e perder», afirmou António Salvador, que criticou também a equipa de arbitragem, referindo que «o golo do Sporting começa numa falta que não existiu».

O presidente do Sp. Braga deu ainda os parabéns aos seus jogadores «pelo carácter, ambição e trabalho que demonstraram».